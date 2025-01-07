«Сочи» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» на выезде переиграло «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

«Динамо» набрало 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» идет 11-м на «Западе» с 27 очками