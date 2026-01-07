Московское «Динамо» обыграло «Сочи» и прервало серию из трех поражений

Московское «Динамо» на выезде победило «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу бело-голубым принесли голы Магомеда Шараканова, Максима Комтуа и Антона Слепышева.

Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отыграл на ноль, отразив 23 броска по своим воротам.

«Динамо» (54 очка) прервало серию из трех поражений и поднялось на четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (32 очка) идет десятым на «Западе». У сочинцев прервалась серия из трех побед кряду.

В следующем матче «Сочи» 9 января на домашнем льду сыграет с «Ладой». «Динамо» 12 января в Москве встретится с «Торпедо».