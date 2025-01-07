Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи»
Московское «Динамо» в гостях победило «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
У бело-голубых шайбы забросили Дилан Сикьюра и Дмитрий Рашевский (в пустые ворота). Во втором периоде гол сочинцев был отменен после просмотра видеоповтора.
После 43 матчей «Динамо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 55 очков. «Сочи» — на последнем, 11-м месте с 27 баллами в 41 игре.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо М» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Сикьюра — 6 (бол., Уил), 52:36 — 0:1. Рашевский — 13 (п.в., Пакетт), 57:36 — 0:2.
Вратари: Волохин (57:28 — 57:36, 58:16) — Подъяпольский.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 26 (8+9+9) — 31 (7+11+13).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
7 января. Сочи. ДС «Большой».
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Трактор – Лада
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|7.01
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|
Металлург Мг – Адмирал
|4 : 3 ОТ
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|15:00
|
Барыс – Автомобилист
|2 : 3 Б
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|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|5 : 0
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|0 : 2
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|3 : 0
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
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