Московское «Динамо» продлило победную серию в КХЛ до 8 матчей, одолев «Сочи» в гостях

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Прибыльский, Владислав Михайлов, Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский. 41-летний голкипер «Динамо» Александр Еременко оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков.