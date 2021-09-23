Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Московское «Динамо» продлило победную серию в КХЛ до 8 матчей, одолев «Сочи» в гостях

21:44
Теги:

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Прибыльский, Владислав Михайлов, Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский. 41-летний голкипер «Динамо» Александр Еременко оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Даже Дзюба не подрочит». Видео презентации Матч ТВ попало в сеть
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
«Сампдория» — «Наполи»: команда Спаллетти «в огне»
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд