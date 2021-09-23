Московское «Динамо» продлило победную серию в КХЛ до 8 матчей, одолев «Сочи» в гостях
21:44
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 4:0.
Шайбы в составе победителей забросили Андрей Прибыльский, Владислав Михайлов, Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский. 41-летний голкипер «Динамо» Александр Еременко оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков.
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