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«Сочи» — минское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова

Минское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей дубль оформил Виталий Пинчук и еще один гол забил Сэм Энэс. У хозяев отличились Данил Башкиров и Павел Дедунов.

«Динамо» с 82 очками идет вторым в Западной конференции, «Сочи» (40 очков) замыкает турнирную таблицу.

Сочинцы 1 марта сыграют с «Торпедо», а минчане 3 марта — с «Металлургом».

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1 Ак Барс 4 3 1 7
2 Металлург Мг 3 3 0 6
3 Нефтехимик 3 2 1 5
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11.09 18:00 Лада – Торпедо НН 2 : 7
11.09 19:00 Нефтехимик – Автомобилист 3 : 1
11.09 19:00 Ак Барс – Металлург Мг 2 : 3 Б
11.09 19:30 ЦСКА – Адмирал 2 : 4
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