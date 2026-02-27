«Сочи» — минское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей дубль оформил Виталий Пинчук и еще один гол забил Сэм Энэс. У хозяев отличились Данил Башкиров и Павел Дедунов.

«Динамо» с 82 очками идет вторым в Западной конференции, «Сочи» (40 очков) замыкает турнирную таблицу.

Сочинцы 1 марта сыграют с «Торпедо», а минчане 3 марта — с «Металлургом».

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