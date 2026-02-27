«Сочи» — минское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ
Минское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей дубль оформил Виталий Пинчук и еще один гол забил Сэм Энэс. У хозяев отличились Данил Башкиров и Павел Дедунов.
«Динамо» с 82 очками идет вторым в Западной конференции, «Сочи» (40 очков) замыкает турнирную таблицу.
Сочинцы 1 марта сыграют с «Торпедо», а минчане 3 марта — с «Металлургом».
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|ЦСКА
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|2
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|2
|2
|9
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|2
|0
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|4
|0
|4
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|11.09
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|Лада – Торпедо НН
|2 : 7
|11.09
|19:00
|Нефтехимик – Автомобилист
|3 : 1
|11.09
|19:00
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|2 : 3 Б
|11.09
|19:30
|ЦСКА – Адмирал
|2 : 4
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