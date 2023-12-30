7:4! Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Минское «Динамо» на выезде победило «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:4.
У минчан отличились Сэм Энас и Александр Волков, оформившие дубли, Даниил Липский, Владислав Кодола и Сергей Кузнецов. У сочинцев забили Артур Тянулин, Тимур Хафизов, Данила Галенюк и Михал Криштоф.
«Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице «Запада» с 42 очками. «Сочи» находится на 11-й строчке (33 балла).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:7 (2:3, 0:1, 2:3)
Голы: Энас — 13, 0:31 — 0:1. Липский — 1 (Калдис), 6:21 — 0:2. Тянулин — 11 (Мичков), 11:05 — 1:2. Волков — 9 (Хэмилтон, Энас), 12:11 — 1:3. Хафизов — 8 (Рассказов, Чебыкин), 17:29 — 2:3. Энас — 14 (Волков, Горбунов), 32:02 — 2:4. Галенюк — 5 (бол., Тянулин), 40:19 — 3:4. Криштоф — 5 (бол., Грэм, Бракко), 47:45 — 4:4. Кодола — 3 (Меркли), 50:13 — 4:5. Волков — 10, 50:21 — 4:6. Кузнецов — 5 (п.в., Калдис, Керран), 59:05 — 4:7.
Вратари: Третьяк (58:13 — 59:05) — Колосов.
Штраф: 32 — 25.
Броски: 27 (5+9+13) — 39 (14+10+15).
Судьи: Беляев, Овчинников.
30 декабря. Сочи. ДС Большой.
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