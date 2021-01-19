Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Сочи» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу на предпоследней минуте овертайма забросил нападающий гостей Роман Горбунов.

После этой победы поднялись на пятое место на «Западе» с 55 очками, «Сочи» остался на 10-м месте с 32 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шмелев — 17 (бол., Рундблад, Феоктистов), 7:22 — 1:0. Фальковский — 6 (Принс, Протас), 17:36 — 1:1. Колготин — 7 (мен.), 34:42 — 2:1. Митчелл — 8 (Клинкхаммер, Знахаренко), 41:47 — 2:2. Горбунов — 5 (Фальковский), 64:01 — 2:3.

Вратари: Третьяк — Фурх (17:24 — 17:36).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (10+15+5+1) — 38 (9+9+14+6).

Судьи: Гамалей, Одиньш.

19 января. Сочи. ДС «Большой».