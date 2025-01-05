«Сочи» — московское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» победило «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла 5 января в Сочи и завершилась со счетом 5:1 в пользу бело-голубых.