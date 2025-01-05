Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

Шесть очков Пакетта и Гусева на двоих принесли московскому «Динамо» победу над «Сочи»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У бело-голубых дублем и результативной передачей отметился Седрик Пакетт, три (1+2) очка набрал Никита Гусев, еще по шайбе забросили Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский, на счету которого также голевой пас. Единственный гол хозяев забил Уильям Биттен.

«Динамо» набрало 53 очка за 42 матча и занимает пятое место на «Западе», у «Сочи» 27 баллов в 40 играх и последняя позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: Пакетт — 11 (Гусев, Уил), 2:52 — 0:1. Гусев — 15 (Уил, Сикьюра), 17:16 — 0:2. Пыленков — 5 (бол., Сикьюра, Гусев), 23:34 — 0:3. Пакетт — 12 (Рашевский, Комтуа), 26:11 — 0:4. Рашевский — 12 (Пакетт, Комтуа), 32:53 — 0:5. Биттен — 5 (Хохлачев, Тянулин), 45:45 — 1:5.

Вратари: Иванов (Волохин, 26:11) — Моторыгин.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 25 (10+4+11) — 46 (17+15+14).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

5 января. Сочи. ДС Большой. 10023 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сочи
Читайте также
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
В Абхазии 6 января объявили днем траура из-за гибели пятерых детей в пожаре
Во Владимирской области возбудят дело из-за жестокого обращения с гимнастками
УНИКС обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
«Русские никогда не сдаются». Безумно драматичный финал МЧМ между Россией и Канадой
Популярное видео
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, результаты 5 января: «Локомотив» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Сочи» и другие матчи

СКА победил «Витязь», Демидов забил в 6-м матче подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Динамо Мн 41 23 18 51
7 Северсталь 41 25 16 50
8 Торпедо 40 17 23 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 40 19 21 41
8 Сибирь 39 18 21 39
9 Лада 39 16 23 37
10 Нефтехимик 41 13 28 37
11 Барыс 44 10 34 23
12 Амур 42 9 33 23
Результаты / календарь
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 14:00
Трактор – Автомобилист
 2 : 0
5.01 14:30
Металлург Мг – Амур
 3 : 2
5.01 15:00
Барыс – Лада
 0 : 5
5.01 17:00
СКА – Витязь
 5 : 2
5.01 17:00
Сочи – Динамо М
 1 : 5
5.01 17:00
Локомотив – ЦСКА
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости