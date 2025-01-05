Шесть очков Пакетта и Гусева на двоих принесли московскому «Динамо» победу над «Сочи»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У бело-голубых дублем и результативной передачей отметился Седрик Пакетт, три (1+2) очка набрал Никита Гусев, еще по шайбе забросили Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский, на счету которого также голевой пас. Единственный гол хозяев забил Уильям Биттен.

«Динамо» набрало 53 очка за 42 матча и занимает пятое место на «Западе», у «Сочи» 27 баллов в 40 играх и последняя позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: Пакетт — 11 (Гусев, Уил), 2:52 — 0:1. Гусев — 15 (Уил, Сикьюра), 17:16 — 0:2. Пыленков — 5 (бол., Сикьюра, Гусев), 23:34 — 0:3. Пакетт — 12 (Рашевский, Комтуа), 26:11 — 0:4. Рашевский — 12 (Пакетт, Комтуа), 32:53 — 0:5. Биттен — 5 (Хохлачев, Тянулин), 45:45 — 1:5.

Вратари: Иванов (Волохин, 26:11) — Моторыгин.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 25 (10+4+11) — 46 (17+15+14).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

5 января. Сочи. ДС Большой. 10023 зрителя.