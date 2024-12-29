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Сегодня, 20:22

«Сочи» — ЦСКА: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

ЦСКА (57 очков) одержал 11-ю подряд победу и поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (27) остается на последней, 11-й позиции на «Западе».

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 39 25 14 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо Мн 40 22 18 49
6 Динамо М 40 23 17 49
7 Северсталь 39 24 15 48
8 Торпедо 38 17 21 41
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
5 Автомобилист 38 21 17 47
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 36 14 22 33
11 Барыс 42 10 32 23
12 Амур 39 8 31 21
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29.12 14:00
Витязь – Спартак
 2 : 4
29.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 1 : 4
29.12 17:10
Динамо Мн – Локомотив
 4 : 1
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