«Сочи» — ЦСКА: видеообзор матча

ЦСКА на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

ЦСКА (57 очков) одержал 11-ю подряд победу и поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (27) остается на последней, 11-й позиции на «Западе».