«Сочи» — ЦСКА: видеообзор матча

«Сочи» дома одержал победу над ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

В следующем матче «Сочи» 14 сентября дома сыграет с «Трактором», ЦСКА в тот же день на выезде встретится с «Северсталью».