«Сочи» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Сочи» и ЦСКА встретятся в чемпионате КХЛ 29 декабря
«Сочи» и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 декабря. Начало игры во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер Сочи) — в 17.00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Сочи» — ЦСКА пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.
Ключевые события и результат игры «Сочи» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.
В сезоне КХЛ-2024/25 «Сочи» провел 38 матчей и набрал 27 очков, перед игрой с ЦСКА сочинцы уступили СКА (4:5). У ЦСКА — 50 очков в 39 играх, армейцы в пятницу обыграли по буллитам «Нефтехимик» (2:1 Б) и продлили победную серию до 10 встреч.
Матч «Сочи» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|41
|32
|9
|66
|2
|ЦСКА
|38
|24
|14
|55
|3
|Спартак
|38
|24
|14
|53
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|6
|Северсталь
|39
|24
|15
|48
|7
|Динамо Мн
|39
|21
|18
|47
|8
|Торпедо
|38
|17
|21
|41
|9
|Витязь
|38
|16
|22
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|38
|12
|26
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|38
|26
|12
|54
|2
|Трактор
|40
|24
|16
|52
|3
|Ак Барс
|37
|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
|40
|23
|17
|48
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
Результаты / календарь
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29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
|29.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|29.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|29.12
|17:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
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