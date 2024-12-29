Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Сочи» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Сочи» и ЦСКА встретятся в чемпионате КХЛ 29 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ХК «Сочи», Telegram

«Сочи» и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 декабря. Начало игры во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер Сочи) — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Сочи» — ЦСКА пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Сочи» провел 38 матчей и набрал 27 очков, перед игрой с ЦСКА сочинцы уступили СКА (4:5). У ЦСКА — 50 очков в 39 играх, армейцы в пятницу обыграли по буллитам «Нефтехимик» (2:1 Б) и продлили победную серию до 10 встреч.

Матч «Сочи» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Популярное видео
Итоги дедлайна / что устроил «Трактор» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рендулич: «Сравнение с Модричем — отличная шутка»

Рендулич: «Когда наблюдаешь за Кузнецовым, понимаешь, почему он выиграл Кубок Стэнли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 39 24 15 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 38 17 21 41
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
5 Автомобилист 38 21 17 47
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 36 14 22 33
11 Барыс 42 10 32 23
12 Амур 39 8 31 21
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
29.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
29.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
29.12 17:10
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости