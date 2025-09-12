«Сочи» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне

«Сочи» на своем льду обыграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы забросили нападающие хозяев Даниил Сероух и Уильям Биттен.

В следующем матче «Сочи» 14 сентября дома сыграет с «Трактором», ЦСКА в тот же день на выезде встретится с «Северсталью».

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«Сочи» — ЦСКА — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Сероух — 1 (Малышев, Березин), 38:21 — 1:0. Биттен — 1 (п.в., Джозефс), 59:19 — 2:0.

Вратари: Хомченко — Мартин (59:01 — 59:19).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 24 (9+4+11) — 27 (11+9+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

12 сентября. Сочи. ДС Большой.