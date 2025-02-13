«Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Сочи» и ЦСКА встретятся в чемпионате КХЛ 13 февраля
«Сочи» и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 февраля. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер, Сочи), стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.
Транслировать матч в Сочи будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.
Отслеживать ключевые события игры «Сочи» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сочи» ранее обыграл «Нефтехимик» (3:2 Б), черноморский клуб с 38 очками после 53 игр занимает последнее место на «Западе». ЦСКА во вторник победил «Витязь» (3:1), армейцы с 70 очками после 53 матчей идут третьими в конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|9
|2
|Металлург Мг
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|9
|4
|Барыс
|5
|3
|2
|6
|5
|Автомобилист
|5
|2
|3
|6
|6
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|7
|Салават Юлаев
|4
|2
|2
|5
|8
|Адмирал
|5
|1
|4
|3
|9
|Амур
|4
|1
|3
|3
|10
|Сибирь
|5
|1
|4
|3
|11
|Трактор
|4
|1
|3
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|5
|5
|0
|10
|2
|СКА
|6
|5
|1
|10
|3
|Спартак
|5
|4
|1
|8
|4
|Торпедо НН
|5
|4
|1
|8
|5
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|4
|7
|Лада
|6
|1
|5
|4
|8
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|9
|Северсталь
|5
|1
|4
|3
|10
|Динамо Мн
|4
|0
|4
|3
|11
|Сочи
|4
|0
|4
|0
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21.09
22.09
23.09
|18.09
|17:00
|Трактор – Спартак
|1 : 3
|18.09
|17:00
|Металлург Мг – Барыс
|3 : 0
|18.09
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|2 : 0
|18.09
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|18.09
|19:30
|Локомотив – Авангард
|- : -
|18.09
|19:30
|Сочи – Ак Барс
|- : -
|18.09
|19:30
|Торпедо НН – ЦСКА
|- : -
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