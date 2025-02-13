«Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сочи» и ЦСКА встретятся в чемпионате КХЛ 13 февраля

«Сочи» и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 февраля. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер, Сочи), стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Транслировать матч в Сочи будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.

Отслеживать ключевые события игры «Сочи» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сочи» ранее обыграл «Нефтехимик» (3:2 Б), черноморский клуб с 38 очками после 53 игр занимает последнее место на «Западе». ЦСКА во вторник победил «Витязь» (3:1), армейцы с 70 очками после 53 матчей идут третьими в конференции.