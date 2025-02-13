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«Сочи» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сочи» и ЦСКА встретятся в чемпионате КХЛ 13 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи», Telegram

«Сочи» и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 февраля. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер, Сочи), стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Транслировать матч в Сочи будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.

Отслеживать ключевые события игры «Сочи» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сочи» ранее обыграл «Нефтехимик» (3:2 Б), черноморский клуб с 38 очками после 53 игр занимает последнее место на «Западе». ЦСКА во вторник победил «Витязь» (3:1), армейцы с 70 очками после 53 матчей идут третьими в конференции.

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Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 5 4 1 9
2 Металлург Мг 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 9
4 Барыс 5 3 2 6
5 Автомобилист 5 2 3 6
6 Авангард 4 3 1 6
7 Салават Юлаев 4 2 2 5
8 Адмирал 5 1 4 3
9 Амур 4 1 3 3
10 Сибирь 5 1 4 3
11 Трактор 4 1 3 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 5 5 0 10
2 СКА 6 5 1 10
3 Спартак 5 4 1 8
4 Торпедо НН 5 4 1 8
5 Динамо М 6 4 2 8
6 ЦСКА 5 2 3 4
7 Лада 6 1 5 4
8 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
9 Северсталь 5 1 4 3
10 Динамо Мн 4 0 4 3
11 Сочи 4 0 4 0
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23.09
18.09 17:00 Трактор – Спартак 1 : 3
18.09 17:00 Металлург Мг – Барыс 3 : 0
18.09 17:00 Салават Юлаев – Нефтехимик 2 : 0
18.09 19:10 Динамо Мн – Сибирь - : -
18.09 19:30 Локомотив – Авангард - : -
18.09 19:30 Сочи – Ак Барс - : -
18.09 19:30 Торпедо НН – ЦСКА - : -
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