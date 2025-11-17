Хоккей
Команды
Тренеры
Стадионы
Сегодня, 22:20

«Сочи» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Сергей Ярошенко

«Барыс» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Сочи
«Локомотив» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Хартли — об отставке Рябыкина: «Не лучший день для тренеров в КХЛ, но таков бизнес»
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Салават Юлаев 26 10 16 23
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
7 Спартак 26 13 13 29
8 СКА 26 12 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 15:30 Сибирь – Шанхай Дрэгонс 0 : 3
17.11 19:00 Локомотив – Салават Юлаев 4 : 3 ОТ
17.11 19:30 Сочи – Барыс 1 : 2 ОТ
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

