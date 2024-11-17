«Барыс» победил «Сочи»

«Барыс» на выезде обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

У гостей две шайбы забросил Кирилл Савицкий. У «Сочи» 2 (1+1) очка на счету Данила Мокрушева.

«Барыс» набрал 18 очков и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 22 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Астана) — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Омирбеков — 5 (Асетов), 14:46 — 0:1. Савицкий — 3 (Муратов), 15:12 — 0:2. Мокрушев — 1 (бол., Сероух, Чебыкин), 16:43 — 1:2. Сетдиков — 2 (бол., Панюков, Бурдасов), 24:38 — 1:3. Авершин — 5 (М.С. Федотов), 29:12 — 2:3. Хафизов — 12 (И. Федотов, Мокрушев), 32:00 — 3:3. Панюков — 5 (Омирбеков, Бекетаев), 36:11 — 3:4. Бурдасов — 4 (Сетдиков, Бутенко), 50:24 — 3:5. Савицкий — 4 (Муратов), 51:41 — 3:6.

Вратари: Волохин (Тулинов, 24:38) — Шутов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 35 (15+14+6) — 22 (6+8+8).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

17 ноября. Сочи. ДС Большой. 4473 зрителя.