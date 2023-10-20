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Сегодня, 21:53

«Барыс» победил «Сочи»

Руслан Минаев
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«Барыс» на выезде победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У астанинского клуба забивали Кирилл Савицкий, Райли Барбер, Понтус Оберг (дубль), Батырлан Муратов. У сочинцев отметились Сергей Попов, Джесси Грэм и Матвей Мичков.

«Барыс» с 18 очками занимает 11-е место «Востока». У «Сочи» — 23 очка и 6-е место «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Барыс» (Астана) — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Савицкий — 3 (Муратов, Шестаков), 13:55 — 0:1. Барбер — 9 (Лабейт), 18:50 — 0:2. Попов — 5 (бол., Грэм), 34:52 — 1:2. Оберг — 11 (Никитин), 36:18 — 1:3. Грэм — 4 (Сагадеев, Шиксатдаров), 38:08 — 2:3. Муратов — 2 (Мусоров, Шалапов), 46:46 — 2:4. Оберг — 12 (Нургалиев), 58:42 — 2:5. Мичков — 7 (бол., Грэм), 59:58 — 3:5.

Вратари: Бердин (58:00 — 58:42, 59:49 — 59:58) — Шутов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (13+10+10) — 28 (9+11+8).

Судьи: Морозов, Ромасько.

20 октября. Сочи. ДС Большой. 3925 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Сочи
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