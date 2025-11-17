Хоккей
Сегодня, 16:30

«Сочи» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сочи» и «Барыс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Сочи» и «Барыс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября.
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» и «Барыс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Барыс

Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Южане набрали 16 очков в 24 матчах и занимают 11-е место в Западной конференции. Команда из Астаны с 23 очками в 27 играх располагается на восьмой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Сочи» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Сочи
