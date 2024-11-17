«Сочи» проведет матч с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября

«Сочи» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 17 ноября. Начало игры во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер, Сочи) — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Сочи» — «Барыс» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. Жители Казахстана могут смотреть встречу на телеканале «Qazsport».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Сочи» — «Барыс» в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ «Сочи» провел 25 матчей и набрал 22 очка, 15 ноября сочинцы обыграли «Куньлунь» (6:5 ОТ). У «Барыса» — 26 игр и 16 очков, в предыдущей встрече казахстанский клуб 15 ноября проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4).

Матч «Сочи» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс