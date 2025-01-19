«Сочи» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Сочи» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1. Эта победа стала шестой подряд для клуба из Екатеринбурга.