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19 января, 23:50

«Сочи» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Автомобилист» обыграл «Сочи» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1. Эта победа стала шестой подряд для клуба из Екатеринбурга.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сочи
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