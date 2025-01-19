«Автомобилист» обыграл «Сочи» и одержал шестую победу подряд
«Сочи» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту» (1:2).
Команда из Екатеринбурга одержала шестую победу подряд и с 60 очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Сочинцы (32 очка) — на последнем, 11-м месте на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Романцев — 3 (Денежкин), 12:27 — 0:1. Попов — 14 (Тянулин), 21:51 — 1:1. Да Коста — 10 (Голышев), 29:19 — 1:2.
Вратари: Волохин — Аликин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 21 (7+7+7) — 25 (7+11+7).
Судьи: Мочалов, Оскирко.
19 января. Сочи. ДС Большой. 5597 зрителей
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|Западная конференция
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|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|4
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|45
|18
|27
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Ак Барс
|45
|29
|16
|60
|3
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|5
|Металлург Мг
|47
|28
|19
|59
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|46
|20
|26
|47
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
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|19.01
|13:30
|
Сибирь – ЦСКА
|3 : 4 Б
|19.01
|15:00
|
Барыс – Локомотив
|0 : 3
|19.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|1 : 2
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