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Сегодня, 19:10

«Автомобилист» обыграл «Сочи» и одержал шестую победу подряд

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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«Сочи» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту» (1:2).

Команда из Екатеринбурга одержала шестую победу подряд и с 60 очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Сочинцы (32 очка) — на последнем, 11-м месте на «Западе».

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«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Романцев — 3 (Денежкин), 12:27 — 0:1. Попов — 14 (Тянулин), 21:51 — 1:1. Да Коста — 10 (Голышев), 29:19 — 1:2.

Вратари: Волохин — Аликин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 21 (7+7+7) — 25 (7+11+7).

Судьи: Мочалов, Оскирко.

19 января. Сочи. ДС Большой. 5597 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сочи
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4 Спартак 45 27 18 59
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6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Автомобилист 46 27 19 60
4 Сал. Юлаев 45 29 16 60
5 Металлург Мг 47 28 19 59
6 Авангард 45 24 21 51
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9 Лада 45 18 27 42
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Сибирь – ЦСКА
 3 : 4 Б
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Барыс – Локомотив
 0 : 3
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Сочи – Автомобилист
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