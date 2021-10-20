«Автомобилист» обыграл «Сочи» в овертайме со счетом 7:6

«Сочи» уступил «Автомобилисту» (6:7 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Сергей Шумаков. В его активе также решающий гол в овертайме. У хозяев две шайбы забросил Василий Глотов.

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«Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:7 ОТ (3:2, 2:3, 1:1, 0:1)

Голы: Алиев — 1 (Балдаев, Камалов), 3:02 — 1:0. Мищенко — 1 (Феоктистов, Бабенко), 5:29 — 2:0. Овчинников — 1 (Да Коста, Зборовский), 9:10 — 2:1. Блэкер — 4 (Трямкин, Куликов), 11:39 — 2:2. Гараев — 5 (Глотов, Камалов), 14:32 — 3:2. Шумаков — 6 (бол., Да Коста, Гуркин), 20:50 — 3:3. Гуркин — 2 (бол., Шумаков, Да Коста), 24:08 — 3:4. Гараев — 6 (Николаев), 30:29 — 4:4. Глотов — 4 (Мищенко), 35:16 — 5:4. Кормье — 3 (бол., Спунер, Мэйсек), 39:42 — 5:5. Хрипунов — 2 (Кормье), 47:35 — 5:6. Глотов — 5 (Феоктистов), 54:37 — 6:6. Шумаков — 7 (Блэкер), 64:52 — 6:7.

Вратари: Третьяк (Хелльберг, 24:08) — Галкин (Шикин, 5:29).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 30 (10+8+11+1) — 35 (7+15+11+2).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

20 октября. Сочи. ДС Большой. 1667 зрителей.