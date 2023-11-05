«Сочи» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Сочи» — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил Райан Спунер. Он отметился еще одним голом в основное время. Кроме того, за омичей отметился Владимир Ткачев. Шайбы сочинцев на счету Артура Тянулина и Матвея Мичкова.