«Сочи» выиграл у «Амура» в матче аутсайдеров КХЛ, Попов набрал три очка
«Сочи» дома победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Сергей Попов, две шайбы забросил Уильям Биттен. У гостей 2 (1+1) очка на счету Алекса Гальченюка.
«Сочи» прервал серию из четырех поражений. Команда набрала 29 очков и занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. «Амур» с 23 очками замыкает таблицу «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Попов — 12 (Тянулин), 2:13 — 1:0. Гальченюк — 16 (Мищенко, К. Ли), 26:36 — 1:1. Кузнецов — 3 (Тянулин, Попов), 30:20 — 2:1. Попов — 13 (Мачулин), 36:14 — 3:1. Барулин — 4 (бол.), 40:14 — 3:2. Биттен — 6 (Хохлачев), 49:35 — 4:2. Биттен — 7 (п.в., Яремчук), 56:43 — 5:2.
Вратари: Волохин — Джурасик (56:22 — 56:43).
Штраф: 10 — 2.
Броски: 37 (12+14+11) — 28 (7+9+12).
Судьи: Лаврентьев, Мочалов.
9 января. Сочи. ДС Большой.
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Автомобилист – Адмирал
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|18:00
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Лада – Барыс
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|
Сочи – Амур
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