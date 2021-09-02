«Сочи» обыграл «Амур» на старте сезона в КХЛ
22:01
«Сочи» выиграл у «Амура» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Артем Николаев, Денис Вихарев, Кирилл Пилипенко и Мартин Бакош.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Николаев — 1, 3:55 — 1:0. Вихарев — 1 (бол., Пилипенко, Якс), 6:28 — 2:0. Пилипенко — 1 (Вихарев, Бакош), 28:02 — 3:0. Бакош — 1 (Пилипенко), 51:42 — 4:0.
Вратари: Хелльберг — Аликин.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 18 (6+6+6) — 36 (14+10+12).
Судьи: Гамалей, Лаврентьев.
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