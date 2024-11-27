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Сегодня, 22:37

«Сочи» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Ак Барс» в овертайме победил «Сочи» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

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ХК Ак Барс
ХК Сочи
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9 Витязь 30 13 17 29
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11 Сочи 29 11 18 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Ак Барс 29 19 10 39
4 Сал. Юлаев 28 18 10 38
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
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Сибирь – Барыс
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Северсталь – Лада
 0 : 3
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Сочи – Ак Барс
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