«Ак Барс» по буллитам обыграл «Сочи»

«Ак Барс» победил «Сочи» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победу гостям принес Стивен Кэмпфер. Сначала он сравнял счет в концовке основного времени, а затем реализовал решающий буллит.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Николаев — 2 (Жабреев, Балдаев), 15:09 — 1:0. Лукоянов — 1 (Глухов, Журавлев), 21:40 — 1:1. Глотов — 1 (Петьков), 56:09 — 2:1. Кэмпфер — 1 (Петров), 59:24 — 2:2.

Победный буллит: Кэмпфер.

Вратари: Хелльберг — Билялов (58:30 — 59:24).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 31 (10+8+6+7) — 34 (6+11+16+1).

Судьи: Беляев, Кулаков.

14 сентября. Сочи. ДС «Большой».