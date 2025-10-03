«Сочи» — «Адмирал»: видеообзор матча

«Адмирал» на выезде обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

Сочинцы (9 очков) потерпели пятое поражение в 10 матчах сезона. Команда из Владивостока (10 очков) прервала 4-матчевую серию поражений и одержала четвертую победу в 10 играх регулярного чемпионата.