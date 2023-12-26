«Сочи» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Адмирал» набрал 37 очков в 42 матчах и находится на 11-й строчке «Востока». «Сочи» располагается на 10-й строчке «Запада» (33 балла в 44 матчах).