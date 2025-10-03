«Сочи» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионата КХЛ 3 октября

«Сочи» на своем льду примет «Адмирал» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 3 октября. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 октября, 19:30. ДС Большой Сочи Адмирал

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Сочинцы набрала 9 очков и занимают девятое место в Западной конференции. Клуб из Владивостока с 8 очками идет на девятой строчке «Востока».

