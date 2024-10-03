«Сочи» разгромил «Адмирал», Тянулин набрал три очка
«Сочи» дома разгромил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:0.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал Артур Тянулин, гол и результативная передача на счету Николая Чебыкина и Сергея Попова.
«Сочи» набрал 8 очков и продолжает замыкать таблицу Западной конференции. «Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Команда с 11 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
Голы: Чебыкин — 1 (Тянулин), 22:05 — 1:0. Тянулин — 2 (Попов), 26:56 — 2:0. Сероух — 1 (Авершин, Хафизов), 40:32 — 3:0. Гараев — 1 (Мачулин, Корягин), 44:39 — 4:0. Попов — 3 (бол., Чебыкин, Тянулин), 49:17 — 5:0.
Вратари: Иванов — Демченко (Мишуров, 44:39).
Штраф: 8 — 9.
Броски: 40 (10+17+13) — 27 (4+11+12).
Судьи: Васильев, Кочетов.
3 октября. Сочи. ДС Большой.
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|10
|5
|3.10
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Авангард – Локомотив
|3 : 5
|3.10
|19:00
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Витязь – Куньлунь РС
|7 : 2
|3.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
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|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
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|19:30
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Спартак – Барыс
|4 : 2
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Динамо М – Трактор
|1 : 4
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Сочи – Адмирал
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