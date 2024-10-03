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Сегодня, 21:47

«Сочи» разгромил «Адмирал», Тянулин набрал три очка

Руслан Минаев
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«Сочи» дома разгромил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Артур Тянулин, гол и результативная передача на счету Николая Чебыкина и Сергея Попова.

«Сочи» набрал 8 очков и продолжает замыкать таблицу Западной конференции. «Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Команда с 11 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Чебыкин — 1 (Тянулин), 22:05 — 1:0. Тянулин — 2 (Попов), 26:56 — 2:0. Сероух — 1 (Авершин, Хафизов), 40:32 — 3:0. Гараев — 1 (Мачулин, Корягин), 44:39 — 4:0. Попов — 3 (бол., Чебыкин, Тянулин), 49:17 — 5:0.

Вратари: Иванов — Демченко (Мишуров, 44:39).

Штраф: 8 — 9.

Броски: 40 (10+17+13) — 27 (4+11+12).

Судьи: Васильев, Кочетов.

3 октября. Сочи. ДС Большой.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сочи
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