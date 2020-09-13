Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

— Тяжелый для нас матч, — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ. — Первый период у нас получился, здорово начали, могли еще забить, но со второго периода было сложно контролировать шайбу, стали совершать достаточное число ошибок. Могу только поблагодарить ребят, что в таком непростом матче нам удалось взять два очка. Речь не об успокоенности, «Трактор» добавил, мы тратили много времени на отбор шайбы, перестали получаться быстрые переходы в атаку.