Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников оценил свой дебют в КХЛ, который пришелся на матч с «Амуром» (5:1).

— Тяжелый матч, ребята бросались на шайбу, помогали мне, — цитирует голкипера сайт ЦСКА. — Сначала потряхивало, но поймал первые броски и успокоился. Знал о том, что сыграю в Хабаровске после матча в ВХЛ. Мама и девушка уже поздравили с первым матчем. Было важно держать концентрацию весь матч, она позволяет справляться с более высокими скоростями в КХЛ.