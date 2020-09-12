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«Сначала потряхивало, но поймал первые броски и успокоился». Голкипер ЦСКА — о дебюте в КХЛ

17:25
Всеволод Скотников. Фото ХК ЦСКА.
Всеволод Скотников. Фото ХК ЦСКА.
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Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников оценил свой дебют в КХЛ, который пришелся на матч с «Амуром» (5:1).

— Тяжелый матч, ребята бросались на шайбу, помогали мне, — цитирует голкипера сайт ЦСКА. — Сначала потряхивало, но поймал первые броски и успокоился. Знал о том, что сыграю в Хабаровске после матча в ВХЛ. Мама и девушка уже поздравили с первым матчем. Было важно держать концентрацию весь матч, она позволяет справляться с более высокими скоростями в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/vsevolod_skotnikov_poymal_pervye_broski_i_uspokoilsya/

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