«Смотрю, а шайба уже в воротах». Вратарь «Спартака» рассказал о роковой ошибке

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме встречи с «Авангардом» (2:3 ОТ). После матча он рассказал о случившемся.

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

— Позитивные впечатления, играли против хорошего соперника. Старался помогать команде. Конечно, в овертайме ... Игрок бросал, я накрыл шайбу, хотел к себе ее подвести, прижать. Махнул, а она дальше покатилась. Не увидел, смотрю — она уже в воротах. Первый раз такое в карьере. Знарок в раздевалке поддержал, сказал, что все впереди. (Алена Гребенькова)

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