Смолин: «Я увернулся от шайбы, и Тарасов поставил меня в ворота. Без маски»
Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как Анатолий Тарасов лечил его от трусости.
— Как-то в двусторонке я взял и от шайбы увернулся, — вспоминает Смолин. — Тарасов заметил. Сразу свисточек, игру останавливает. На меня указывает: «Молодой человек! Почему вы отворачиваетесь? Может, боитесь?» Так получилось, отвечаю. Тарасов глубоко вздохнул. Видимо, мои слова удручили его еще сильнее.
— Наказал?
— Задумался — и вынес решение: «Так, Владик! Снимай перчатки — отдавай молодому человеку...» Я напялил. Взял вратарскую клюшку. Шлема нет. Никакой маски. Тарасов ставит на синюю линию тех, кто с щелчком — Фирсова, еще кого-то: «Бросайте! А вы ловите — и попробуйте только отвернуться!»
— Вот это испытание.
— Хорошо еще, бросали не со всей силы. А я ловил! Сразу пропало желание уворачиваться!
— Ну и как вам в воротах?
— Я не думал, что сквозь ловушку так руку жжет. В лицо, слава богу, не попали. Зубы мне шайбой выщелкнуло как-то в игре, срикошетила.
— Еще кого-то из полевых Тарасов в ворота ставил? Лечил от трусости?
— Нет. Я один такой.
— Правильный прием?
— Конечно! Если человек боится — как еще лечить? А то он и в игре отвернется! (Юрий Голышак, Александр Кружков)
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