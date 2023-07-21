Смолин: «Прыгали с 10-метровой вышки! Тарасов заставлял!»

Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Анатолием Тарасовым.

— Через вышку в бассейне тоже прошли?

— Прыгали с 10-метровой! Тарасов заставлял!

— 10 метров — это ужас.

— Хорошо, не настаивал, чтобы вниз головой сигали. Допускалось «солдатиком». Еще Рагулина освободил от этой экзекуции. А молодых гнал под потолок!

— Ощущения?

— Снизу-то смотришь — ничего особенного. А туда вскарабкаешься — голова кругом идет! 10 метров!

— Борис Майоров нам рассказывал — в сборной отказался прыгать с вышки. Ничего, сошло с рук.

— Чтобы в ЦСКА кто-то решился отказаться? Невозможно представить! Или в зале штанги взгляд Тарасова вдруг на перила упал. Наверное, с метр высотой. Указывает: «Кульбиты через них! Покажите-ка нам, как умеете!» Вот там даже Рагулин не отвертелся.