СМИ: Зарипов подпишет новый контракт с "Ак Барсом"

Нападающий Данис Зарипов до конца мая может подписать новый контракт с "Ак Барсом". Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев. Предыдущее сооглашение 38-летнего игрока с казанским клубом истекло 30 апреля.

​– Зарипов будет в "Ак Барсе", до конца месяца мы решим с руководством вопрос о контракте. Конечно, всякое в жизни может произойти, но у нас с "Ак Барсом" идут нормальные переговоры, мы просто доведем их до конца и все, – цитирует Николаева ТАСС.

В сезоне 2018/19 КХЛ​ Зарипов провел за "Ак Барс" 51 матч и набрал 34 (9+25) балла за результативность при показателе полезности "+7".