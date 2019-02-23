СМИ: Минское "Динамо" сыграет с "Юностью" серию матчей за место в КХЛ

Минское "Динамо" сыграет с другим местным клубом "Юность" серию из трех матчей. По информации белорусского сайта Tribuna.com, эта серия определит, какая из команд в дальнейшем будет выступать в КХЛ.

Команды проведут по одному матчу на домашних аренах. Если потребуется третья игра, она пройдет на "Минск-Арене", где своих соперников принимает "Динамо". При этом "Юность" сможет усилиться любыми хоккеистами чемпионата Белоруссии.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что компания "Беларуськалий" больше не будет поддерживать "Динамо". Столичный клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ, набрав 42 очка и заняв 11-е место на Западе. Минская "Юность" является лидером белорусской Экстралиги.