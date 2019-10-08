СМИ: Клубы НХЛ следят за Барабановым

Нападающий СКА Александр Барабанов вызывает интерес у клубов НХЛ. Представители нескольких команд планируют посетить Россию и посмотреть игрока в деле, а также лично встретиться с ним, утверждает Sportsnet.

Нынешнее соглашение 26-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2019/20. В этом сезоне Барабанов провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Он не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

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