СМИ: Гренборг после ухода из сборной Швеции может принять "Баффало"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг может возглавить "Баффало", сообщает TSN. 7 апреля с поста рулевого "Сэйбрз" был уволен Фил Хаусли. Под его руководством клуб занял 13-е место в Восточной конференции и не пробился в плей-офф.

Рикард Гренборг с 2011 года входил в штаб сборной Швеции, с 2015-го получил пост главного тренера. Под его руководством команда выиграла два последних чемпионата мира.

Ранее стало известно, что Гренборг уйдет с поста главного тренера сборной Швеции после чемпионата мира-2018, который пройдет в Словакии.

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