«Смешно думать, что можно без всякого контроля что-то себе выписать». Сушинский ответил на обвинения в выписывании себе премии

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «Известиял» высказался по поводу скандала с премиальными. Его обвиняли в том, что он себе выписывал премию в размере 100 миллионов рублей.

— Кстати, о бонусах. Больше года прошло с момента, когда в СМИ прошел слух, что вы выписали себе и Хацею по 100 млн рублей премий. Хотите сказать, что вы не могли такое сделать без санкции Александра Крылова?

— Ну да. Нормальные люди, которые хоть раз работали в какой-нибудь компании, понимают, что нельзя просто так выписать самому себе 100 млн. Тем более мы с Хацеем к деньгам вообще никакого отношения не имели. Для этого были соответствующие директора. И сейчас финансами распоряжается генеральный директор «Авангарда» Сергей Юрьевич Белых. С нами лишь согласовывали бюджеты. Мы говорили, сколько средств нужно на поездки, игроков, зарплаты. Они это включали в бюджеты, и все выплачивала бухгалтерия, которая отталкивается от каждого контракта, где все прописано. И смешно думать, что в этих условиях можно без всякого контроля что-то себе выписать.