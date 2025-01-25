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Сегодня, 10:55

Слыш: «Вряд ли в ближайшее время стоит ждать вторую команду из Белорусии в КХЛ»

Сергей Ярошенко
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Бывший хокееист Максим Слыш порассуждал о появлении второго белорусского клуба в FONBET чемпионате КХЛ.

«Два белорусских клуба в КХЛ было бы идеально, но не реально в ближайшее время. Не думаю, что есть столько белорусских игроков, хотя ребята сейчас хорошо выступают, вроде бы тоже показывают уровень. Если посмотреть на такой проект, как «Динамо» Минск, то там больше легионеров, чем белорусов. Наверное, это не минус, потому что много ребят из Минска уехали в клубы КХЛ, кто-то до НХЛ дорос. У иностранцев есть чему учиться, хорошо, что есть легионеры. Может быть, их слишком много все-таки. Возвращаясь ко второму клубу в КХЛ, нужно отметить, что в лиге другие затраты, чем в Экстралиге, дворец должен соответствовать требованиям. Вряд ли в ближайшее время стоит ждать вторую команду из Белорусии в КХЛ. Но добавление российских команд в белорусскую лигу пойдет на пользу. Их появление помогает лиге развиваться», — приводит слова Слыша Legalbet.ru.

«Динамо» Минск после 46 встреч регулярного чемпионата идет на шестой строчке Западной конференции с 56 очками.

Ранее сообщалось, что «Брянск» планирует начать выступление в чемпионате Белорусии с сезона-2025/26. Также в Экстралиге уже выступает «Славутич». Клуб из Смоленска с 45 очками занимает седьмую позицию в лиге.

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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