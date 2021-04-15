Слуцкий посетил матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

Главный тренер футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий присутствует на седьмом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» в Казани.

«Шайбу»! — говорится в официальном заявлении фк «Рубин» о ситуации на льду «Татнефть Арены», — говорится в Twitter «Ак Барса».

18' «Шайбу»! — говорится в официальном заявлении @fcrk о ситуации на льду «Татнефть Арены» pic.twitter.com/RuyQfsM2Rj — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021

Победитель этого матча сыграет в финале турнира с ЦСКА. Первая встреча состоится в Москве 18 апреля.