Слуцкий посетил матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»
20:16
Главный тренер футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий присутствует на седьмом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» в Казани.
«Шайбу»! — говорится в официальном заявлении фк «Рубин» о ситуации на льду «Татнефть Арены», — говорится в Twitter «Ак Барса».
Победитель этого матча сыграет в финале турнира с ЦСКА. Первая встреча состоится в Москве 18 апреля.
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