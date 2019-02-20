"Слован" заявил нападающего на место второго вратаря в матче с "Йокеритом"

"Слован" заявил нападающего Кейси Бэйли в роли второго голкипера команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", сообщает официальный сайт лиги. Словацкий клуб заявил на игру 17 человек – 2 вратаря, 6 защитников и 9 форвардов.

Такая ситуация произошла потому, что голкипер Якуб Штепанек после прошлого матча с рижским "Динамо" получил 5-матчевую дисквалификацию за бросок клюшки в арбитра.

Ворота "Слована" в игре с "Йокеритом" защищает 18-летний 18-летний Михал Войвода.

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