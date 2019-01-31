"Слован" прервал серию из десяти поражений, обыграв "Сочи"

"Слован" обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 в овертайме. Дубль в составе братиславской команды сделал Матуш Сукель.

Словаки прервали неудчаную серию, которая насчитывала 10 поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Сочи" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Коллинс - 8 (Шмелев, Бакош), 10:23 - 0:1. Сукель - 9 (бол., Яношик), 15:03 - 1:1. Буц - 1 (бол., Яношик, Еглич), 37:16 - 2:1. Росен - 13 (Калетник), 49:46 - 2:2. Сукель - 10 (Желина, Червены), 64:24 - 3:2.

Вратари: Штепанек - Барулин.

Штраф: 41 - 13.

Броски: 35 (15+7+7+6) - 31 (10+9+10+2).

Судьи: Акузовский, Букин.

31 января. Братислава. "Словнафт-Арена".