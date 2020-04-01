«Слован» не будет продлевать контракты с игроками из-за пандемии коронавируса

«Слован» принял меры, связанные с пандемией коронавируса и ухудшением экономической ситуации. Предполагаемые финансовые потери в результате неигранного плей-офф составят 1,1 миллиона евро.

«Текущие контракты с игроками продлены не будут. Также будут расторгнуты соглашения с большинством сотрудников клуба. В то же время все маркетинговые контракты, которые из-за пандемии коронавируса больше не могут выполняться, на взаимной основе будут расторгнуты по состоянию на 31 марта 2020 года», — говорится в заявлении клуба.

Однако «Слован» продолжает заявлять о своей заинтересованности в сотрудничестве с большинством нынешних игроков. Им предложат новые контракты, если будет ясно, в какие сроки можно будет возобновить хоккейную деятельность до начала следующего сезона.