"Слован" нашел финансовые средства и продолжит выступать в КХЛ, информирует sport.aktuality.sk. Как сообщил член правления Юрай Широки-младший, клубу удалось найти спонсора. Как отмечается, "Слован" теперь сможет платить более чем миллионную арендную плату за Зимний стадион имени Ондрея Непелы, а также погасит долги перед игроками.

– У нас есть хорошие новости, мы продолжаем выступать в КХЛ, – отметил Широки. – Нам удалось договориться о контракте, который мы подписываем сегодня с инвестором. Я проинформировал об этом мэра Братиславы Матуша Валля. Мы погасим наш долг и будем сотрудничать.

Наш приоритет – расплатиться с игроками. Первые деньги, которые отправит инвестор, будут использованы для покупки игроков, чтобы мы могли собрать новую команду.