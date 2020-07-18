«Слован» может вернуться в КХЛ, но с сохранением команды в чемпионате Словакии

Генеральный менеджер «Слована» Марош Крайчи оценил возможность возвращения клуба в КХЛ.

— КХЛ — это отличный спортивный проект, у лиги очень высокий уровень, но на данный момент нет смысла рассуждать о возвращении «Слована», — цитирует Крайчи Sport.sk. — Сейчас все мысли о будущем сезоне в экстралиге. Но если говорить о будущем, то почему нет?

Но только при условии, что у «Слована», кроме команды в КХЛ, останется также сильный клуб, который будет играть в словацком чемпионате.

В июле новым владельцем «Слована» стал миллионер Рудольф Груби, чье состояние оценивается в 620 миллионов евро.

Клуб из Братиславы был исключен из КХЛ в 2019 году.