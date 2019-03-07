"Слован": "К концу месяца станет известно об участии клуба в КХЛ"

Представители "Слована" на ежеквартальной пресс-конференции подвели итоги выступления словацкой команды в текущем сезоне КХЛ, сообщает портал sport.sk.

"Слован" занял последнее, 12-е место с 33 очками по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер клуба Владимир Орсаг, спортивный директор Олдржих Штефль и член правления Юрай Широки заинтересованы в дальнейшем участии в КХЛ. Представители команды отметили, что к концу марта станет известно дальнейшее будущее "Слована".

– "Слован" недоволен спортивной составляющей, финансами и менеджментом. Нам не удалось связаться с инвестором, но мы работаем над этим. К концу месяца объявим о том, будет ли "Слован" в следующем сезоне в КХЛ. Сделаем все возможное, чтобы сыграть в КХЛ и добиться лучшего результата, чем в этом сезоне. Представители нашего клуба скоро поедут в Москву, где будут решаться все эти вопросы, и я ожидаю положительного решения, – приводит слова Широки sport.sk.

Ранее сообщалось, что "Слован" могут исключить из КХЛ в связи с уходом с руководящих постов АО "Газпром" бывшего президента КХЛ Александра Медведева, который назначен на пост президента-генерального директора футбольного "Зенита" 22 февраля.

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