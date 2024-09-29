Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:57

Словацкий защитник «Спартака» рассказал, за сколько он выучил русский язык

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал, сколько у него заняло изучение русского языка.

«Примерно за год выучил язык на достаточно хорошем уровне, — приводит Sport24 слова Чайковски. — Словацкий и русский языки похожие, есть много похожих слов. Поэтому нам, словакам, полегче, чем тем же англоговорящим ребятам. Глобальных проблем нет. Всегда была проблема сказать слово «болельщики» (смеется). Мягкие согласные произносить тяжело».

32-летний Чайковски играет в КХЛ с 2016 года. Он выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», «Сибирь».

Источник: sport24.ru
Михал Чайковски
КХЛ
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 10 7 3 15
2 Сибирь 10 6 4 12
3 Ак Барс 8 6 2 12
4 Трактор 9 5 4 12
5 Сал. Юлаев 8 6 2 12
6 Адмирал 8 5 3 11
7 Нефтехимик 10 4 6 10
8 Авангард 10 3 7 7
9 Лада 9 3 6 7
10 Амур 9 3 6 6
11 Металлург Мг 10 3 7 6
12 Барыс 10 2 8 5
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 17
2 Спартак 9 7 2 15
3 СКА 9 6 3 13
4 ЦСКА 10 5 5 13
5 Торпедо 11 5 6 11
6 Динамо Мн 7 5 2 10
7 Северсталь 10 5 5 10
8 Витязь 10 4 6 8
9 Динамо М 9 4 5 8
10 Куньлунь РС 9 3 6 6
11 Сочи 9 2 7 4
Результаты / календарь
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
29.09 14:30
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
29.09 17:00
СКА – Куньлунь РС
 - : -
29.09 17:00
Динамо М – Нефтехимик
 - : -
29.09 17:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости